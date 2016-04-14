Путін не виключив, що піде на четвертий термін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі.

«Мені здається, про це рано говорити. Я в таких випадках кажу одне й те саме, і хочу це повторити ще раз: нам зараз потрібно думати не про те, де і як ми будемо працювати в майбутньому. Потрібно думати про те, як виправдати довіру людей сьогодні, як досягнути тих цілей, які ми перед собою ставимо, тих обіцянок, які ми зробили. Залежно від того, як складатиметься ситуація, і як йтиме робота, будуть прийняті відповідні рішення», - зазначив Путін.

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Нагадаємо, Путін фактично керує Росією з 1999 року.