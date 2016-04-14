Путін назвав Обаму порядною людиною

За словами Володимира Путіна, порядність Барака Обами в черговий раз підтверджується тим, що той прямо заявив, що вважає американську операцію в Лівії своєю великою помилкою, передає Бі-бі-сі. Російський президент зазначив, що на такий крок здатна лише сильна людина.

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Однак Володимир Путін все ж виступив з критикою на адресу Барака Обами, розцінивши як помилку його політику щодо Сирії. На думку російського президента, визнання однієї помилки не має сенсу, якщо ти робиш іншу.

У ході "прямої лінії" тема США зачіпалася ще кілька разів. Зокрема, відповідаючи на питання, чи зможе інший президент Росії впоратися з США, Путін сказав, що його країні в першу чергу потрібно впоратися з власними внутрішніми проблемами.

Сам Барак Обама раніше також поділився своєю думкою про Путіна, негативно відповівши на питання, чи дурний російський президент. Він зазначив, що всі їхні зустрічі відбувалися в діловому ключі, а сам російський президент на них був ввічливий і відвертий.

Відносини між Росією і США в останні роки суттєво охололи на тлі зміни влади в Україні і послідуючої анексії Криму і збройного конфлікту в Донбасі. Країни також розходяться в поглядах на конфлікт у Сирії.