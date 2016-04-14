Росіянам можуть дозволити виїзд до Туреччини тільки з ділових або сімейних причин

Як пояснили в Раді Федерації, ці заходи повинні вжитись заради безпеки російських громадян в умовах підвищеної терористичної загрози в Туреччині, передає kommersant.ru. "Треба подумати над тим, як зупинити наших самостійних мандрівників, які вирушають до Туреччини навіть на вихідні, а попереду травневі свята... В якості тимчасової міри цей потік треба обмежити", - сказав перший заступник голови комітету ради федерації з оборони і безпеки Франц Клинцевич.

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Також він нагадав, що МВС РФ вже висловлювало пропозиції про створення списку "небезпечних" країн, для в'їзду в які будуть потрібні додаткові обґрунтування - відрядження, наявність там родичів і так далі. "Туреччина - перший кандидат на потрапляння в цей список", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ростуризм повністю заборонивпродаж росіянам туристичних путівок до Туреччини ще в 2015 році. Ця заборона буде діяти до кінця 2016 року.