Представники російського турбізнесу заявили про паніку на туристичному ринку країни

Про це заявили в Російському союзі туріндустрії, передає РБК. "Нам телефонують з різних міст туристи, яких цікавить доля оплачених путівок, і турагентства, які не знають, що відповідати туристам", - сказала прес-секретар Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна.

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За її словами, в РСТ вважають, що Ростуризм вибрав невдалий час для того, щоб повідомити про виключення 19 компаній з федерального реєстру туроператорів. "Незрозуміло, чому треба було приймати таке рішення саме 30 грудня, в пік зимового сезону, коли десятки тисяч туристів вилітають або повинні вилітати на канікули. Не кажучи вже про те, що виключення з реєстру операторів абсолютно необґрунтовано", - заявила прес-секретар організації.

Крім цього, Ірина Тюріна зазначила, що відхід з ринку турецьких туристичних компаній і пов'язаних з ними турагентств може призвести до зростання безробіття.

Про те, що повідомлення про виключення туроператорів з російського реєстру викликали "ефект вибуху бомби", заявили і в Асоціації туроператорів (АТОР). В організації зазначили, що у випадку з виключеними з реєстру "Пегас Туристик" і "Анекс" туроператори не своєчасно проінформували про зміну у своїх установчих документах. Зараз 100% ТОВ "Пегас Туристик" належить компанії "Пегас Туристик Ю Кей", яка знаходиться в Лондоні, а юридична особа, яка володіє "Анексом", знаходиться в Нідерландах.

Нагадаємо, 30 грудня Ростуризм оголосив, що з 1 січня з реєстру туроператорів виключаються 19 юридичних осіб, пов'язаних з турецьким бізнесом. Серед цих компаній виявилися "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar tour "Анекс". У компаніях заявили, що в даний час виконують зобов'язання перед клієнтами за договорами, укладеними до 1 січня.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня російський уряд опублікував список галузей, в яких з 1 січня забороняється працювати турецьким компаніям.