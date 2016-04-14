Справу про катастрофу російського Airbus передано у Верховну прокуратуру держбезпеки Єгипту

Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters, "це рішення генпрокурор прийняв після того, як від міністерства цивільної авіації надійшла технічна доповідь Слідчого комітету Росії. У даній доповіді вказується про підозру на існування кримінального сліду в катастрофі російського літака".

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2015 року в Єгипті розбився пасажирський літак компанії "Когалимавіа", який виконував рейс Шарм-еш-Шейх-Санкт-Петербург. У результаті катастрофи загинули всі 224 пасажири, що знаходилися на борту і члени екіпажу.