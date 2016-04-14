Справу про катастрофу російського Airbus передано у Верховну прокуратуру держбезпеки Єгипту
20:00, 14 квітня 2016Світ
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Справу про катастрофу російського Airbus 321 компанії "Когалимавіа" над Синайським півостровом передано у Верховну прокуратуру державної безпеки Єгипту.
REUTERS
Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters, "це рішення генпрокурор прийняв після того, як від міністерства цивільної авіації надійшла технічна доповідь Слідчого комітету Росії. У даній доповіді вказується про підозру на існування кримінального сліду в катастрофі російського літака".
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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2015 року в Єгипті розбився пасажирський літак компанії "Когалимавіа", який виконував рейс Шарм-еш-Шейх-Санкт-Петербург. У результаті катастрофи загинули всі 224 пасажири, що знаходилися на борту і члени екіпажу.
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