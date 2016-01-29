Reuters назвав можливих виконавців теракту на борту лайнера "Когалимавіа"

Правоохоронці підозрюють, що бомбу на борт лайнера А321, який розбився на Синаї, міг пронести механік компанії EgyptAir, двоюрідний брат якого приєднався до ІДІЛ в Сирії. Про це з посиланням на власні джерела, близькі до розслідування, повідомляє Reuters.

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Співрозмовники агентства розповіли, що механіка, разом з двома охоронцями аеропорту і вантажником, які йому допомагали, затримали.

"Після того, як стало відомо, що у одного з бойовиків є родич в аеропорту, йому у валізі передали бомбу. При цьому сказали не ставити запитань і просто помістити її на борт", - зазначило джерело, додавши, що двоюрідний брат співробітника аеропорту приєднався до ІДІЛ за півтора роки до трагедії з А321.

За словами іншого джерела, двох поліцейських підозрюють у тому, що вони навмисно "не помітили" бомбу в багажі. Хоча досі залишається імовірність того, що вони просто "погано робили свою роботу".

При цьому жодного з підозрюваних поки не засудили.

У свою чергу служба безпеки авіакомпанії відкидає повідомлення про арешт будь-кого зі своїх співробітників. Міністр внутрішніх справ країни також заявив, що за підозрою в організації теракту на борту російського літака нікого не заарештовували.

Як сказав заступник директора аеропорту Шарм-ель-Шейха Хані Рамзі: "Це неправда. Що вони допитували когось, щоб видавати зараз таку інформацію? Якщо є якісь докази, то вони повинні бути надані комісії з розслідування авіакатастрофи. Поки цього не сталося, наскільки мені відомо". Його цитує Газета.ru.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше "Когалимавіа"), що прямував до Санкт-Петербурга із Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом відбувся теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.