У Сирії бойовики ІД збили військовий літак – правозахисники

Правозахисники з сирійської Обсерваторії з прав людини повідомляють, що на півдні Сирії був збитий військовий літак урядових сил. Швидше за все, його підбили бойовики ІДІЛ. Про це пише Reuters.

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За інформацією Обсерваторії, військовий літак армії Асада був підбитий і впав в районі військового аеропорту Хальхалла, на північний схід від міста Ас-Сувейді.

Близьке до ІД агентство Amaq також повідомило, що в цьому районі був збитий літак. Деякі джерела заявляли, що він належить російським ВКС.

Крім того, сьогодні розповсюджувалась інформація про те, що літак ВКС РФ був збитий на півночі країни під Раккою. Як передає "ТАСС", представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що це провокація і "авіація Повітряно-космічних сил (РФ) сьогодні, 14 квітня, в цьому районі не працювала".

Зазначимо, що 5 квітня пов'язані з аль-Каїдою бойовики в Сирії також збили військовий літак урядових сил. А 12 квітня в Сирії розбився російський ударний вертоліт Мі-28.