У МЗС Латвії заявили, що Євросоюз повинен продовжити санкції проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 9-му Форумі з безпеки в Києві.

"Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб зберегти, наскільки це можливо, єдність всередині ЄС", - наголосив Ринкевичс.

"Я вірю: якщо ми бачимо, що Мінські угоди не виконуються, ми повинні продовжити наші санкції, щоб не допустити насамперед погіршення ситуації в регіоні, але також щоб зберегти нашу єдність", - сказав Ринкевичс.

Читайте такожПрезидент Польщі: Європа повинна вимагати від Росії піти з Криму

На його переконання, РФ робить значні зусилля для того, щоб розколоти єдність всередині Євросоюзу.

За словами Ринкевичса, вирішальний момент для Євросоюзу настане у червні і липні, коли виникне необхідність подолання зовнішніх викликів. "Очевидно, що коли справа дійде до збереження санкцій проти Росії. Ми будемо обговорювати це в червні", - сказав він.