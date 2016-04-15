У МЗС Латвії заявили, що Євросоюз повинен продовжити санкції проти Росії
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс зазначає, що через невиконання Мінських угод Європейський Союз повинен продовжити дію санкцій проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 9-му Форумі з безпеки в Києві.
"Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб зберегти, наскільки це можливо, єдність всередині ЄС", - наголосив Ринкевичс.
"Я вірю: якщо ми бачимо, що Мінські угоди не виконуються, ми повинні продовжити наші санкції, щоб не допустити насамперед погіршення ситуації в регіоні, але також щоб зберегти нашу єдність", - сказав Ринкевичс.
Читайте такожПрезидент Польщі: Європа повинна вимагати від Росії піти з Криму
На його переконання, РФ робить значні зусилля для того, щоб розколоти єдність всередині Євросоюзу.
За словами Ринкевичса, вирішальний момент для Євросоюзу настане у червні і липні, коли виникне необхідність подолання зовнішніх викликів. "Очевидно, що коли справа дійде до збереження санкцій проти Росії. Ми будемо обговорювати це в червні", - сказав він.