Посол пояснив, чому Туреччина не приєдналася до санкцій проти Росії

Дипломат висловився щодо цього під час експертної дискусії "Аудит зовнішньої політики", організованої Інститутом світової політики, передає "ЄвроПравда".

За його словами, це – принципова позиція Анкари, яка стосується не тільки російського питання.

"Якщо ми кожен раз будемо вводити санкції підтримку, коли інші країни вводять їх проти когось, то ми дуже швидко усвідомимо, що опинилися в оточенні держав, проти яких ми самі ввели санкції", - пояснив дипломат.

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Посол додав, що, незважаючи на неприєднання до європейських санкцій проти РФ, Туреччина підтримує Україну в конфлікті з Росією.

Він також зазначив, що навіть нинішній конфлікт Росії з Туреччиною не змусив останню відмовитися від політики неприєднання до санкцій. "Навіть після того, як Росія ввела проти нас санкції, ви не відповіли тим же. Наш вибір – потрібно зберігати спокій", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Путін ввів санкції проти Туреччини "з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ".

Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, вводиться заборона або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.