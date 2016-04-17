США відправили дев'ятьох єменських в'язнів Гуантанамо до Саудівської Аравії

З військової в'язниці Гуанатанамо на Кубі, яку влада США збирається закрити, дев'ятьох в'язнів Пентагон перевів до Саудівської Аравії. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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У Міноборони США пояснили, що ув'язнених не змогли відправити на їх батьківщину через нестабільну ситуацію в Ємені, але у всіх них є родинні зв'язки в Саудівській Аравії. Планується, що там вони пройдуть спеціальну програму реабілітації.

Тепер у в'язниці залишилося 80 ув'язнених, більшість із них знаходяться там без суду і пред'явлених звинувачень більше десяти років.

Як повідомлялося, наприкінці березня міністерство оборони США оголосило про плани перевести 12 в'язнів Гуантанамо в інші країни.

Президент США Барак Обама неодноразово виступав за закриття в'язниці, яка постійно піддається критиці з боку правозахисних груп за порушення прав ув'язнених.

План по ліквідації в'язниці передбачав, що з 91 ув'язненого там 34 можуть бути переведені до третіх країн і до 60 відправлені в США.

Як повідомляв УНІАН, витрати на ліквідацію в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо і переведення ув'язнених в інші в'язниці складуть від $290 млн до $475 млн