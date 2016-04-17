Понад 150 країн переходять на нову вакцину від поліомієліту

Зміна стосується головним чином країн, що розвиваються, однак залучені будуть і більш багаті держави, передає Бі-бі-сі. Нова версія вакцини більше не буде включати в себе ослаблений варіант 2-го типу вірусу поліомієліту, який був ліквідований в 1999 році.

Читайте такожДефіцит вакцин в Україні може розтягтися на кілька роківДоктор Стівен Кочі з американського Центру з контролю і профілактики захворювань пояснює: "Існуюча вакцина містить живий ослаблений вірус, що відноситься до трьох типів поліомієліту. Проте, нам не потрібен другий компонент, оскільки він більше не зустрічається у світі".

У дуже рідкісних випадках вакцина може мутувати у форму циркулюючого вірусу вакцинного походження. "Тому видалення 2-го типу вакцини прибирає цей ризик і гарантує, що ми використовуємо вакцину, яка працює краще з кожним разом", - говорить Стівен Кочі.

У 2015 році зафіксовано 74 випадки захворювання, з початку цього року відзначено 10 випадків.

Захворювання фіксуються в Афганістані і Пакистані. Африка залишається вільною від поліомієліту вже більше року.

Поліовірус уражає сіру речовину спинного мозку людини і може призвести до паралічу. Поліомієліт невиліковний, його можна тільки попередити за допомогою вакцинації.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня МОЗ затвердив План заходів щодо переходу з використання тривалентної на бівалентну живу оральну вакцину для профілактики поліомієліту в Україні.