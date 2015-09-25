МОЗ: вакцина проти поліомієліту вже є в Україні в повному обсязі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ. «Партія 2 млн 200 тис. доз надана Україні в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві пояснили, що це залишок від загального обсягу гуманітарної допомоги, що становить 1,1 млн доз інактивованої – ІПВ та 3,7 млн доз живої – ОПВ вакцини проти поліомієліту.

«Перша партія зайшла в Україну в травні поточного року. Ця кількість дозволить провести щеплення більше ніж 3 млн дітей по всій Україні», - зазначили в МОЗ.

У відомстві наголосили, що вакцина готова до розвезення по регіонах і буде використана в рамках проведення додаткової турової імунізації дітей проти поліомієліту після відповідного урядового розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Тоді ситуацію було класифіковано як спалах хвороби в регіоні. Пізніше в МОЗ повідомили, що масова імунізація дітей проти поліомієліту розпочнеться із Закарпатської області. Кампанія зі щеплення дітей з використанням оральної поліовакцини пройде у три раунди: перший розпочнеться із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей. Протягом двох тижнів буде охоплено усі регіони країни. У першому і другому раундах буде вакциновано дітей до 6 років, у третій раунд буде включено дітей до 10 років. Імунізацією має бути охоплено 95% дітей в країні.