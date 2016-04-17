У єменському аеропорту вибухнула машина, загинули поліцейські

Автомобіль, який рухався на великій швидкості до аеропорту, був обстріляний поліцією і вибухнув.

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