У єменському аеропорту вибухнула машина, загинули поліцейські
11:26, 17 квітня 2016Світ
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Автомобіль, який рухався на великій швидкості до аеропорту, був обстріляний поліцією і вибухнув.
REUTERS
Це сталося в аеропорту Адена, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожУ Ємені домовилися про перемир'яПісля того, як поліцейські обстріляли машину, вона продовжувала рух і вибухнула на контрольно-пропускномупункті при в'їзді в аеропорт. В результаті вибуху чотири поліцейських загинули і двоє отримали поранення.
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