В Ємені вибухнули три бомби: загинули більше 20 людей

Внаслідок трьох вибухів, що сталися сьогодні на півдні Ємену, загинули не менше 22 осіб. Про це з посиланням на видання Middle East Eye передає "РБК".

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За словами представників місцевої влади, дві бомби вибухнули одночасно на окремих контрольно-пропускних пунктах в районі Шааб на заході міста Аден. Третя бомба була в машині швидкої допомоги і вибухнула в центрі міста. Влада вважає, що це були теракти.

За інформацією видання, всі атаки могли вчинити терористи, метою яких були КПП урядових сил безпеки. Відповідальність за інцидент поки не взяло жодне терористична угруповання.

Зазначимо, у січні терорист підірвав замінований автомобіль поряд з резиденцією президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді в місті Аден.