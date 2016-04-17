Біля островів Тонга стався землетрус магнітудою 5,8
13:54, 17 квітня 2016Світ
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Біля островів Королівства Тонга, які знаходяться в Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,8.
Черговий землетрус стався на Тонга \ www.saga.ua
Як передає Бі-бі-сі, епіцентр землетрусу знаходився в 287 км на південний схід від столиці Нукуалофа, на глибині 35 км, повідомляє геологічна служба США.
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Ця частина Тихого океану вважається однією з найбільш сейсмічно активних, оскільки вона знаходиться на стику Тихоокеанської і Австралійської літосферних плит.
Королівство Тонга розташовується на 177 островах. Чисельність населення досягає 100 тис. осіб.
У 2015 році в результаті виверження підводного вулкана Хунга-Тонга в Тонга утворився новий острів.
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