Біля островів Тонга стався землетрус магнітудою 5,8

Як передає Бі-бі-сі, епіцентр землетрусу знаходився в 287 км на південний схід від столиці Нукуалофа, на глибині 35 км, повідомляє геологічна служба США.

Читайте такожПотужний землетрус в Еквадорі: відомо про 77 загиблих і 600 поранених (фото, відео)Про потерпілих і руйнування не повідомляється. Загроза цунамі не оголошувалася.

Ця частина Тихого океану вважається однією з найбільш сейсмічно активних, оскільки вона знаходиться на стику Тихоокеанської і Австралійської літосферних плит.

Королівство Тонга розташовується на 177 островах. Чисельність населення досягає 100 тис. осіб.

У 2015 році в результаті виверження підводного вулкана Хунга-Тонга в Тонга утворився новий острів.