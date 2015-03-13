На острові в Тихому океані, який з'явився після виверження вулкана, вперше побували туристи

Знаходиться острів на відстані 45 кілометрів від Нукуалофи, столиці королівства Тонга, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Довжина острова - 1,8 кілометра, ширина - 1,2 кілометра, проте вчені попереджають про його нестабільність: острів може розсипатися на частини і зануритися на дно моря. Складається він головним чином з вулканічного шлаку: темної породи, де іноді зустрічаються кристали.

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Вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай почав вивергатися в грудні. Відео з корабля, який перебував поруч, відобразило струмінь газу, що піднімався з моря. Вже через кілька днів на супутникових знімках з'явилися контури острова.

Власник місцевого готелю Джанп'єро Орбассано не побоявся відправитися на острів з друзями і сфотографував його. За словами Орбассано, безіменний острів вже затвердів, хоча поверхня його все ще гаряча. Піднявшись на найвищу точку кратера, розташованого в середині острова, туристи виявили в ньому зелене озеро, що пахне сіркою.