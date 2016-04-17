У Брюсселі пройшов Марш проти терору та ненависті (фотогалерея)

Майже за чотири тижні після терористичних атак в Брюсселі тисячі людей зібралися сьогодні в центрі бельгійської столиці для участі у Марші проти терору і ненависті.

Частина демонстрантів почала хода з району Моленбек, де поліція проводила численні обшуки і затримання підозрюваних у причетності до тероризму, передає Deutsche Welle.

Присутні за призовом церков і громадських організацій учасники акції пройшли під гаслом "Найбільша небезпека, яку несе в собі терор, полягає в тому, що страх, військові на вулицях і недовіра одне до одного стануть нормою".

За оцінками поліції, число демонстрантів на початку маршу становило від 2 тисяч до 3 тисяч осіб. Організатори акції розраховували на 15 тисяч учасників. На мітингу по закінченні ходи виступили постраждалі від терактів у Брюсселі та родичі жертв.

Спочатку захід мав відбутися 27 березня, проте бельгійська влада наполегливо попросила перенести його через небезпеку нових терористичних атак.

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В результаті терактів в аеропорту і метро 22 березня загинули 32 особи, сотні отримали поранень. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".