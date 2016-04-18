Міноборони РФ оприлюднило відео стрільби "Іскандера" крилатою ракетою

Відео запуску Міноборони РФ оприлюднило у понеділок, 18 квітня.

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Наголошується, що запуск ракети був здійснений 15 квітня в рамках заключного етапу табірного збору з ракетною бригадою ЦВО на полігоні Капустин Яр.

"На місці заглибленого командного пункту умовного супротивника, що знаходиться на відстані близько 200 км від стартової позиції, залишилася лише паруюча воронка", - йдеться у повідомленні оборонного відомства РФ.