Американська розвідка дізналася про плани Росії розширити застосування крилатих ракет "Калібр"

Збройні сили Росії в рамках масштабного переозброєння військово-морського флоту планують розширити застосування крилатих ракет нового покоління «Калібр». Про це йдеться в доповіді Управління військово-морської розвідки США (Office of Naval Intelligence, ONI), повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

У звіті наголошується, що нові крилаті ракети класу "Калібр" планується розміщувати навіть на корветах або невеликих військових кораблях, що "значно посилить їх здатність утримувати, погрожувати або знищувати бойові цілі".

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"Ракети проти наземних цілей дозволяють всім платформам [на яких вони розміщені — корвети, військові кораблі] мати важливу здатність утримувати фіксовану наземну ціль, що знаходиться на дистанції, під загрозою застосування проти неї звичайних озброєнь [ види зброї, що не належать до зброї масового ураження]", — наводить Bloomberg витяги з документа.

Крім того, в доповіді вказується, що Росія продовжує розвивати протичовнові ракети "з поліпшеними конструктивними особливостями", такі як надзвукова швидкість і можливість маневрувати, що "додає проблем військово-морським силам США і їх союзникам".

Bloomberg нагадує, що Росія представила свою нову військово-морську доктрину в липні. Особливий акцент у ній зроблено на можливих операціях підводного флоту в Атлантичному океані.