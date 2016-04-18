Глава Пентагону прибув в Ірак з неоголошеним візитом

В ході візиту він зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді і міністром оборони Халедом аль-Обейді, передає kommersant.ru з посиланням на Reuters. Сторони обговорять питання додаткової військової допомоги, яку США можуть надати уряду Іраку.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Барака Обами має намір розширити у Сирії та Іраку військову кампанію проти терористичної організації "Ісламська держава". Згідно з інформацією The New York Times, США можуть збільшити число радників сирійської опозиції і використовувати додаткові вертольоти в Іраку.

На початку квітня держсекретар США Джон Керрі в рамках політики Вашингтона щодо боротьби з міжнародним тероризмом 8-9 квітня здійснив два неоголошених візити до Багдада і Кабула. В обох випадках переговори проводилися на найвищому рівні.