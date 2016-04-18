Поліція Греції почала звільнення порту Пірей від біженців

За даними грецького телеканалу Skai, в порт спрямовані автобуси, на яких планується вивезти 500 з приблизно 3700 мігрантів в розташований поблизу державний приймальний центр, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявляє влада Греції, дикий табір в Піреї повинен припинити своє існування до кінця нинішнього тижня: починається туристичний сезон, а порт є найважливішим транспортним вузлом для іноземців, які відвідують країну.

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Одночасно з Піреєм сили правопорядку звільнили від мігрантів залізничні колії в розташованому на кордоні з Македонією селі Ідомені. При цьому, як повідомляє місцеве телебачення, обійшлося без насильства.

Біженці займали шлях близько місяця, фактично заблокувавши найважливіше для грецької економіки вантажне і пасажирське сполучення з Македонією. Тисячі мігрантів, які перебувають в Ідомені, намагалися, таким чином, примусити грецьку і македонську влади відкрити кордон, щоб продовжити свій шлях в центральну Європу.