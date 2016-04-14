На кордоні Греції та Македонії сталися сутички між поліцією та біженцями

30 осіб намагалися перелізти через огорожу з колючим дротом за допомогою ковдр. Поліція застосувала сльозоточивий газ та світлошумові гранати, передає Deutsche Welle.

У нелегальному таборі біженців, який утворився на кордоні між Грецією та Македонією, перебувають близько 11 тисяч осіб, які сподіваються, що Македонія відкриє кордон і пропустить їх далі.

Однак, як повідомляє інформагенція dpa, напередодні ввечері близько 500 осіб залишили Ідомені і відправилися до таборів, організованих державою. "З Ідомені вперше виїхали люди", - заявив речник кризового штабу. Евакуація триватиме ще декілька днів.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня за даними благодійного фонду "Лікарі без кордонів", близько трьохсот мігрантів постраждали на кордоні Греції та Македонії, коли македонська поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти людей, що спробували прорватися через кордон.