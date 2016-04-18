Перевдягнені доставщиками піци поліцейські заарештували італійського мафіозі

Операція пройшла в місті Орта-ді-Ателла, повідомляє The Guardian.

Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження ватажка мафії, який з 2013 року перебував у бігах. 35-річний Роберто Манганьєлло під час перегляду футбольного матчу сам відкрив двері поліцейським, очікуючи доставку піци. Під час затримання він не чинив опору. У ході операції також була заарештована 30-річна мешканка Неаполя, яка знаходилася в тому ж будинку.

Манганьєлло входить в сотню найбільш небезпечних злочинців Італії. Він займався наркобізнесом в "Каморрі", що діє на півдні Італії, а також підозрюється в подвійному вбивстві членів конкуруючого клану в 2004 році. Тоді це послужило причиною початку запеклих зіткнень між представниками угруповань.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 31 серпня в передмісті Неаполя застрелили 38-річного українця Анатолія Короля на очах у його дворічної дочки. Залишивши дівчинку на вулиці, він перешкодив спробі пограбування магазину двома озброєними злочинцями. Влада Італії нагородили чоловіка, а в пам'ять про українця жителі Неаполя провели масовий хід. Вбивць Короля було знайдено і заарештовано - ними виявилися діти ватажка неаполітанської мафії.