Вбивцями українця в Італії виявилися діти ватажка неаполітанської мафії

Як повідомляє газета La Repubblica, вбивцями виявилися діти ватажка неаполітанської мафії.

"Мене звуть Марко Ді Лоренцо. Я визнаю, що я є одним з тих, хто винен у випадку з вбивством, які відбулося у невеликому супермаркеті. Я першим увірвався до магазину із пістолетом у руці, з моїм братом Джанлукою", - наводить видання цитату з допиту злочинця 20-річний Джанлука.

Посольство України у Ватикані так само повідомило про те, що вбивці українця знайдені і заарештовані.

"Заарештовані вбивці українця Анатолія Короля, який загинув у Неаполі, виявилися дітьми місцевого злочинного боса Лануалє", - повідомляє посольство.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася 31 серпня у містечку Кастелло-ді-Чістерна, що в передмісті Неаполя. 38-річного українця Анатолія Короля застрелили біля свого будинку на очах у його дворічної дочки.

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Пізніше з'ясувалося, що на виході із супермаркету Анатолій помітив, як злочинці, які приїхали на чорному мотоциклі, намагаються пограбувати магазин. Він залишив перед входом сумки з покупками і коляску, в якій знаходилася маленька дочка, і повернувся, щоб спробувати зупинити пограбування. Українець накинувся на грабіжника, який погрожував касиру пістолетом. Тоді другий грабіжник застрелив українця.

Влада Італії заявила, що мають намір посмертно нагородити Короля.