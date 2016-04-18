Пентагон заявив про збільшення чисельності військових в Іраку

Як передає Deutsche Welle, про це заявив міністр оборони США Ештон Картер під час візиту до Багдада.

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За словами глави Пентагону, підкріплення переважно допомагатимуть іракським військовим, які розташовуються близько до лінії зіткнення з ісламістами. Скоріш за все, США надішлють армійські спеціальні підрозділи, а також інструкторів, радників та технічний персонал для обслуговування гелікоптерів. Підрозділи американських радників складатимуться з приблизно десятка військових і будуть прикріплені до іракських бригад та батальйонів.

Нагадаємо, що зараз в Іраку йде підготовка до наступу на місто Мосул, яке перебуває під контролем ІД. Оголошенню про відправку до країни американських військових та гелікоптерів передувало рішення президента США Барака Обами збільшити американський контингент в Іраку на 217 осіб - з 3870 до 4087.