Авіація західної коаліції розбомбила чотири командних центри ІД в Іраку
13:50, 12 квітня 2016Світ
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Літаки західної коаліції завдали ударів по чотирьом командним центрам забороненого в РФ терористичного угруповання "Ісламська держава" в Іраку.
REUTERS
Про це повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, який перебуває з візитом в Іраку, передає Росбалт.
«В даний час ми здійснюємо оточення міста Мосул, ведучи підготовку до битви, яка буде важкою. Два дні тому сили коаліції за участю французької авіації завдали ударів по командним центрам ІД в Мосулі. В результаті були знищені чотири важливих центри», — сказав міністр.
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Він також висловив упевненість, що до кінця цього року Мосул паде. «Мета знищення ІД до кінця року досяжна», — зазначив Ле Дріан.
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