Авіація західної коаліції розбомбила чотири командних центри ІД в Іраку

Про це повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, який перебуває з візитом в Іраку, передає Росбалт.

«В даний час ми здійснюємо оточення міста Мосул, ведучи підготовку до битви, яка буде важкою. Два дні тому сили коаліції за участю французької авіації завдали ударів по командним центрам ІД в Мосулі. В результаті були знищені чотири важливих центри», — сказав міністр.

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Він також висловив упевненість, що до кінця цього року Мосул паде. «Мета знищення ІД до кінця року досяжна», — зазначив Ле Дріан.