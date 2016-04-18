Туреччина пригрозила ЄС розірвати угоду щодо біженців

Про це повідомляє DW.

"Угода, яку ми уклали з ЄС, дуже чітка. Ми хочемо, щоби ця людська трагедія закінчилася, наші громадяни змогли подорожувати без віз, а митний союз було оновлено. Якщо ж ЄС не дотримає свого слова, включно з домовленостями щодо біженців, ми скасуємо всі угоди", - сказав Чавушоглу, виступаючи у турецькому парламенті, цитує агентство Reuters.

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Як відомо, що 18 березня Туреччина та Євросоюз уклали угоду, метою якої є скорочення потоку біженців до Європи. Згідно з умовами угоди, зокрема, за кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався прийняти одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС. Угода набула чинності 20 березня.

ЄС також пообіцяв збільшити фінансову допомогу Туреччині та прискорити запровадження безвізового режиму з країною.