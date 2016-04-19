Біля будівлі посольства США в Кабулі стався вибух
08:17, 19 квітня 2016Світ
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У центрі Кабула прогримів потужний вибух. У будівлі посольства США чутні звуки сирен.
Reuters
Як повідомляє Росбалт з посиланням на Reuters, поруч з посольством США знаходиться штаб-квартира місії НАТО в Афганістані.
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Повідомляється, що в небі видно дим. Інформації про постраждалих поки немає.
Ситуація в Афганістані в останні місяці помітно погіршилася. Радикальний рух "Талібан", раніше заволодів значною територією в сільських районах країни і розгорнув наступ на великі міста.
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