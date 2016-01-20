В результаті потужного вибуху в Кабулі загинули сім осіб, ще 25 поранені (фоторепортаж, відео)

Потужний вибух пролунав неподалік від будівлі посольства Росії в столиці Афганістану Кабулі. Замінований автомобіль підірвав терорист-смертник. За попередньою інформацією, загинули семеро людей і ще 25 людей отримали поранення. Про це заявив глава поліції Кабула Абдул Рахмана Рахімі.

Джерело "Ъ" в МЗС РФ повідомило, що ніхто із співробітників російського посольства не постраждав, а вибух не був спрямований проти дипмісії РФ.

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Прес-аташе дипломатичного представництва Олексій Косарєв повідомив ТАСС, що в цілях безпеки співробітники посольства Росії в Кабулі не залишають територію дипломатичної місії, що охороняється. «Вибух стався на дорозі навпроти будівлі дипмісії. Поруч з посольством чутно сирени екстрених служб»,— уточнив він. Поруч з будівлею посилені заходи безпеки.

Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.