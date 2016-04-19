В результаті теракту в Афганістані загинули 30 осіб - ЗМІ

09:36, 19 квітня 2016
Світ
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Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що під час вибуху в центральній частині Кабула загинули люди. Президентський палац у своїй заяві засудив напад «найрішучішим чином».

REUTERS

Pajhwok Afghan News передає, що в результаті вибуху вбито щонайменше 6 людей, більше 20 отримали поранення. При цьому афганське агентство Khaama Press наводить дані про 30 загиблих. За даними ЗМІ, терорист-смертник підірвав себе поряд з будівлею розвідслужб республіки. Поки жодне з діючих у країні екстремістських угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт, пише Росбалт.

Читайте такожБіля будівлі посольства США в Кабулі стався вибух

За інформацією Reuters, у лікарні були доставлені вісім легко поранених військовослужбовців.

Як повідомлялося, вибух прогримів в центрі столиці Афганістану вранці у вівторок. Біля посольства США в центрі міста були чутні звуки сирен, в небі було видно густий дим. Поруч з посольством знаходиться штаб-квартира місії НАТО в Афганістані. Вибухом ці будівлі порушені не були.

Пізніше ЗМІ повідомили, що поблизу будівлі Управління національної безпеки (УНБ) Афганістану вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

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