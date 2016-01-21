Вибух біля посольства РФ у Кабулі: метою смертника-таліба були журналісти

Метою терориста смертника, який замінував і підірвав автомобіль поруч ыз посольством Росії в столиці Афганістану Кабулі, був мікроавтобус з журналістами місцевого телеканалу. Про це з посиланням на джерела в місцевих владах повідомляє Reuters.

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За словами шефа поліції Кабула Абдул Рамана Рахімі, жертвами теракту повинні були стати кореспонденти, які працювали на перший новинний телеканал Афганістану Tolo News.

Угруповання "Талібан" розпочало відкриту боротьбу з цим каналом після серії репортажів про жертви, викраданнях і нападах на мирних жителів під час боїв за Кундуз.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху загинули 7 людей, 25 отримали поранення.

Потужний вибух прогримів у середу неподалік від будівлі посольства Росії в столиці Афганістану Кабулі. Замінований автомобіль підірвав терорист-смертник.