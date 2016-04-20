Грібаускайте та Меркель наголосили на важливості діалогу з Росією

При цьому, вона також наголосила на важливості діалогу з Москвою, передає Deutsche Welle.

"Ми думаємо, що канали комунікації з Росією мають бути забезпечені, але сьогоднішня зустріч (Ради НАТО-Росії - ред.) ще не є поверненням до звичного стану речей. Це ще не означає, що ми починаємо практичну співпрацю", - заявила Грибаускайте на спільній прес-конференції з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель у Берліні.

Меркель, у свою чергу, заявила, що засідання Ради НАТО-Росія було добрим знаком. "Розмовляти важливо", - сказала вона. Втім, це не означає, що відмінності у поглядах між сторонами було забуто. Між Росією та НАТО зберігається "ціла низка дуже відмінних оцінок", - зазначила Меркель.

Читайте такожСтолтенберг: На засіданні Ради Росія-НАТО відбулася відверта і серйозна розмова

Як повідомляв УНІАН, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Обговорювався розвиток ситуації в Україні з акцентом на необхідність неухильного і повного виконання сторонами конфлікту мінських домовленостей.