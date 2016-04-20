У Кремлі заявили, що Путін і Меркель домовилися продовжити врегулювання на Донбасі в "нормандському форматі"

Про це повідомили в прес-службі Кремля.

"Обговорювався розвиток ситуації в Україні з акцентом на необхідність неухильного і повного виконання сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Домовлено продовжити політико-дипломатичні зусилля по сприянню врегулювання, насамперед, у "нормандському форматі" (Росія, Німеччина, Франція, Україна), а також по лінії ОБСЄ", - заявили в прес-службі російського президента.

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