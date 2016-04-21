Рух ХАМАС взяв на себе відповідальність за вибух автобуса в Єрусалимі - ЗМІ

Про це в середу, 20 квітня, повідомляє газета Haaretz з посиланням на заяву угруповання.

Видання зазначає, що відповідну заяву зробили представники ХАМАС на Західному березі річки Йордан, а не члени руху в секторі Газа або їх представники за кордоном.

Відзначається, що в середу медики з сектора Газа повідомили, що палестинець, який отримав поранення в результаті вибуху помер. Ймовірно, він був членом ХАМАС і несе відповідальність за вибух.

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У своїй заяві угруповання зазначає, що 19-річний палестинець був вихідцем з табору палестинських біженців Аль-Гайда, який знаходиться недалеко від Віфлеєма.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі при вибуху в автобусі в Єрусалимі постраждали близько 20 осіб.