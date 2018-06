В Єрусалимі стався вибух в автобусі, підозрюють атаку бойовиків (фото, відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на Haaretz.

Видання підкреслює, що причини події поки невідомі.

Як пише Reuters, інцидент стався на південному сході міста. На кадрах, які є в розпорядженні агентства, видно дим і згорілий автобус.

У свою чергу Сursorinfo повідомляє, за попередніми даними, переданим столичної поліцією, в автобусі міг знаходиться терорист, котори привів в дію вибуховий пристрій. Однак ця версія поки не підтверджена.

Другий канал ІТВ передає, що вибух пролунав в порожньому автобусі. Постраждалі - пасажири другого автобуса, який проїжджав повз.

За даними Служби швидкої допомоги, двоє пасажирів отримали важкі поранення, ще один - середнього ступеня тяжкості, решта постраждали легко. При цьому наголошується, що серед постраждалих немає людей, які отримали осколкові поранення, які характерні для такого виду терактів.

В даний час поліцейські перевіряють місцевість, побоюючись інших вибухових пристроїв. Евакуація постраждалих завершена.

За відомостями Першого каналу ІТВ, автобус, в якому пролунав вибух, згорів вщент. Другий автобус отримав незначні пошкодження, мабуть, вибуховою хвилею.

BREAKING PHOTO: Scene in Jerusalem after at least 20 people have been wounded in a bus bombing. pic.twitter.com/LDtBK19Q0w — Israel News First (@IsraelNewsFirst) April 18, 2016

2 buses are now on fire. Reports suggest the buses were empty at time of bombing and casualties were pedestrians. pic.twitter.com/J19UKXVtNW — Israel News First (@IsraelNewsFirst) April 18, 2016