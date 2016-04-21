Обама 25 квітня під час візиту до Німеччини обговорить з лідерами ЄС ситуацію в Україні

Про це УНІАН поінформували у Білому Домі через посольство США в Україні.

У заяві прес-секретаря Білого Дому Джоша Ернеста сказано, що в рамках раніше оголошеного візиту Обами до Ганноверу, президент Сполучених Штатів зустрінеться з лідерами Франції, Італії та Великої Британії. Головуватиме на зустрічі голова німецького уряду Ангела Меркель.

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Обама планує обговорити із зазначеними європейськими партнерами спільні контртерористичні заходи та потребу щодо більш ефективного обміну інформацією між США, ФРН, Францією, Британією та Італією у Європі.

"Лідери обговорять низку інших питань, включаючи кампанію проти ІДІЛ, міграцію, Сирію, Україну та Лівію", - сказано у повідомленні.

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Вони також обговорять додаткові заходи, які повинні вжити союзники НАТО для відповіді щодо викликів на східному та південному рубежі Альянсу.

Водночас, вони обговорять спільні зусилля із просування переговорів щодо угоди Трансатлантичного партнерства з торгівлі та інвестицій (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).