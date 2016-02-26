Військові експерти НАТО підготували доповідь про уразливість східних рубежів альянсу перед РФ

У доповіді перераховуються недоліки в підготовці і озброєнні ключових членів альянсу

У доповіді, яка в п'ятницю, 26 лютого, повинна бути опублікована Атлантичною радою, шість військових експертів, у тому числі колишній генсек альянсу Яап де Хооп Схеффер, заступник верховного головнокомандуючого силами НАТО в Європі Річард Ширрефф і екс-міністр оборони Італії і голова Військового комітету НАТО Джампаоло ді Паола, попереджають про «відсутність прогресу» в зміцненні альянсу, яке в НАТО стали планувати після початку конфлікту в Україні, передає РБК.

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Автори документа, на який посилається Financial Times, зокрема, вказують, що багато з ключових членів альянсу як і раніше страждають від "хронічного недофінансування" та "гострого дефіциту" в збройних силах.

У доповіді наголошується, що, приміром, з 31 вертольота Tiger, що перебуває на озброєнні Німеччини, придатні для використання лише 10, а з 406 броньованих машин піхоти Marder можуть застосовуватися лише 280. Інші країни — учасниці альянсу просто недостатньо просунулися в зміні своїх оборонних позицій у східному напрямку, стверджують автори доповіді.

Для Великобританії «розгортання бригади, не кажучи вже про дивізію в стані постійної готовності, буде серйозною проблемою», стверджує Річард Ширрефф, який раніше очолював штаб командування сухопутних військ Великобританії.

За словами Ширрефф, для навчань НАТО, які проходили в Європі в минулому році, довелося привезти баки, використовувані в навчаннях на заході Канади, «тому що ситуація з запасними частинами та забезпеченням флоту у Великобританії настільки плачевна».

Як повідомляв УНІАН, за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, військові дії Росії на території України спонукали НАТО розширити присутність на східних кордонах Альянсу.

"Багато років ми бачили, як Росія інвестує в свої збройні сили і активно їх тренує. Але це вже не просто тренування, вона застосовує їх проти інших держав, змінюючи кордони в Європі, як це сталося з Грузією, а потім з Україною", – підкреслив він.

Також він заявив, що НАТО збільшить розмір сил реагування до 40 тисяч, а час реагування цих сил на загрози повинен обмежуватися кількома днями.

Нагадаємо, 13 лютого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що стосунки Росії і НАТО скотилися до нової "холодної війни". "Залишається недружньої і закритою за нашою оцінкою політична лінія НАТО щодо Росії. Можна сказати й різкіше: ми скотилися в часи нової "холодної війни", - сказав він.