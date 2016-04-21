В Еквадорі кількість жертв землетрусу зросла до 570 осіб

Про це повідомила генеральна прокуратура південноамериканської держави, передає ТАСС.

На цей час упізнано і передано родичам тіла 526 загиблих. Відомо, що внаслідок удару стихії постраждали понад 5 тисяч осіб.

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Землетрус магнітудою 7,8 стався в Еквадорі увечері 16 квітня в районі міста Педерналес в північно-західній провінції Манабі. Завдані країні збитки поки що оцінюються приблизно в 3 млрд. дол. Згідно з прогнозами влади, відновлення країни потребуватиме кілька років.