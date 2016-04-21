В Еквадорі кількість жертв землетрусу зросла до 570 осіб
10:49, 21 квітня 2016Світ
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Не менш як 570 осіб стали жертвами найпотужнішого з 1979 року землетрусу в Еквадорі.
REUTERS
Про це повідомила генеральна прокуратура південноамериканської держави, передає ТАСС.
На цей час упізнано і передано родичам тіла 526 загиблих. Відомо, що внаслідок удару стихії постраждали понад 5 тисяч осіб.
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Землетрус магнітудою 7,8 стався в Еквадорі увечері 16 квітня в районі міста Педерналес в північно-західній провінції Манабі. Завдані країні збитки поки що оцінюються приблизно в 3 млрд. дол. Згідно з прогнозами влади, відновлення країни потребуватиме кілька років.
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