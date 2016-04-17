Потужний землетрус в Еквадорі: відомо про 77 загиблих і 600 поранених (фото, відео)

На північно-західному Тихоокеанському узбережжі Еквадору в ніч на неділю стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Епіцентр підземних поштовхів знаходився неподалік міста Гуайякіл і завдав значної шкоди. Про це пише Reuters.

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Місцева влада закликала населення покинути прибережні райони – є загроза цунамі.

Раніше повідомлялось про 28 загиблих. "За попередньою інформацією, 16 осіб загинули у Портов'єхо, 10 – в Манта і ще двоє – в провінції Гуайяс. Ми продовжуємо отримувати повідомлення", - сказав віце-президиент країни Джордж Глас в телевізійному зверненні.

В даний час з'явилась інформація про 77 загиблих і 600 поранених.



У соцмережах очевидці публікують знімки зруйнованого мосту в Гуайякілі та залишків диспетчерської вежі аеропорту в Манті. Епіцентр землетрусу, який стався о 8 вечора за місцевим часом, знаходився неподалік міста Гуайякіл на глибині близько 12,4 км

That was the control tower Airport #Manta after earthquake in Ecuador pic.twitter.com/OzcUHnumvO — Airplane Pictures ✈️ (@iLove_Aviation) 17 квітня 2016 р.

У столиці країни проблеми з телефонним зв'язком.

Тихоокеанський Центр попередження цунамі прогнозує хвилі від 0,3 до 1 метра вище рівня припливу, які можливі в деяких прибережних районах Еквадору.

Сусідня держава Перу також оголосила попередження про цунамі на півночі країни.