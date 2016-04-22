В Еквадорі за годину відбулися відразу два нових землетруси

Підземні поштовхи були зафіксовані в четвер о 22:20 за місцевим часом (п'ятниця о 06.20 по Києву). Епіцентр землетрусу розташовувався за 36 км на північний захід від міста Баія-де-Каракас. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

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Раніше в п'ятницю землетрус магнітудою 5,7 був зафіксований о 22.03 за місцевим часом (06.03 по Києву) за 86 кілометрів на північ від міста Портовьехо, передає Росбалт.

Інформація про можливі руйнування або жертви не надходила. Про загрозу виникнення цунамі не повідомлялося.

Тим часом генеральна прокуратура Еквадору повідомила про збільшення кількості загиблих в результаті сильного землетрусу, що стався ввечері 16 квітня. За останніми даними, загинули 587 осіб.

Найбільше загиблих — у місті Манта, там стихія забрала життя 174 осіб. У Педерналесі були знайдені тіла ще 172 чоловік, в місті Портовьехо виявлено 116 загиблих.

При цьому, за останніми даними, загинули 20 громадян інших держав, у тому числі Колумбії, Куби, Домініканської Республіки, Великобританії, Ірландії, Канади, Італії та Німеччини.