Кількість жертв руйнівного землетрусу в Еквадорі зросла до 413 осіб

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеву владу.

Президент Рафаель Корреа назвав стихійне лихо найжахливішою трагедією за останні 70 років.

В результаті підземних поштовхів магнітудою 7,8 багато будівель в містах уздовж тихоокеанського узбережжя Еквадору зруйновані вщент, дороги прийшли в непридатність.

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На боротьбу з наслідками стихії мобілізовані 14 тисяч військовослужбовців і поліцейських, на допомогу їм направлені рятувальники з інших країн.

Як повідомляв УНІАН, землетрус став найсильнішим в Еквадорі за останні 37 років. В країну вирушили рятувальники з інших країн, у тому числі з Мексики і Колумбії.