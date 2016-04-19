Кількість жертв руйнівного землетрусу в Еквадорі зросла до 413 осіб
Жертвами руйнівного землетрусу в Еквадорі, що трапився в суботу, стали як мінімум 413 осіб, більше 2 тисяч отримали поранення.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеву владу.
Президент Рафаель Корреа назвав стихійне лихо найжахливішою трагедією за останні 70 років.
В результаті підземних поштовхів магнітудою 7,8 багато будівель в містах уздовж тихоокеанського узбережжя Еквадору зруйновані вщент, дороги прийшли в непридатність.
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На боротьбу з наслідками стихії мобілізовані 14 тисяч військовослужбовців і поліцейських, на допомогу їм направлені рятувальники з інших країн.
Як повідомляв УНІАН, землетрус став найсильнішим в Еквадорі за останні 37 років. В країну вирушили рятувальники з інших країн, у тому числі з Мексики і Колумбії.