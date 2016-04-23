Євросоюз погрожує персональними санкціями македонським політикам

Про це у четвер, 21 квітня, на умовах анонімності повідомив представник Єврокомісії, який залучений до переговорного процесу як посередник, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters. За його словами, санкції можуть полягати в забороні в'їзду до ЄС та заморожуванні рахунків.

"Ми вкрай занепокоєні недалекоглядністю нинішнього уряду. ЄС готовий розглянути санкції щодо політиків, які блокують вирішення кризи. Македонія рухається у напрямку міжнародної ізоляції", - наголосив представник Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, представники Євросоюзу у четвер, 21 квітня, заявили про скасування переговорів щодо вирішення політичної кризи у Македонії.

Скандал вибухнув ще у лютому 2015 року, коли опозиція звинуватила тодішнього прем'єр-міністра Ніколу Груєвського у тому, що він санкціонував прослуховування 20 тисяч громадян країни. Поглибило кризу те, що президент Македонії Гьорге Іванов минулого тижня помилував 56 осіб, які були причетні до скандалу.