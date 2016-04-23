Напередодні візиту Меркель бойовики ІДІЛ обстріляли турецьке місто Кіліс

Дві людини загинули і четверо постраждали в результаті ракетного обстрілу в п'ятницю, 22 квітня, міста Кіліс на півдні Туреччини, повідомляє в суботу, 23 квітня, Deutsche Welle.

За повідомленнями місцевої влади, в місті розірвалися чотири снаряди, пущені з прикордонної території Сирії, де знаходяться позиції бойовиків "Ісламської держави".

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Зазначається, що інцидент стався за день до візиту Меркель, голови Євроради Дональда Туска і заступник голови Єврокомісії Франса Тиммерманса спільно з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу в табір для біженців, який розташований в сусідньому місті Газіантеп. Їх поїздка спочатку була запланована на тиждень раніше і включала в себе відвідування Кіліса, що потрапив під ракетний обстріл. Місто прийняло до 130 тисяч сирійських біженців. За останній тиждень воно кілька разів зазнавало обстрілу з території Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина стягнула додаткові танкові підрозділи до сирійському кордоні.

Зокрема, планувалося, що нові танки з складу П'ятої танкової дивізії, а також гаубиці і 120-мм знаряддя будуть дислоковані в провінції Кіліс.