Турецький Кіліс обстріляли з Сирії: є постраждалі

П'ять ракет, випущених з території Сирії, впали у прикордонному турецькому місті Кіліс. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters.

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Внаслідок обстрілу були поранені чотири людини, пошкоджено будинок місцевих жителів. Про стан постраждалих інформації поки немає, але всі вони були госпіталізовані.

В тому районі Сирії, з яким межує провінція Кіліс, і звідки прилетіли снаряди, знаходяться угруповання ІДІЛ, сирійських курдів і повстанців проти режиму Башара Асада. Хто саме вчинив обстріл поки не повідомляється.

Пізніше представники турецької влади заявили про те, що у відповідь їх артилерія обстріляла сирійську територію.

Як повідомлялося, кілька днів тому з боку Сирії був обстріляний парк у Кілісі. Тоді були поранені дві людини. У зв'язку з інцидентом влада евакуювала кілька шкіл.

Також при березневому обстрілі з підконтрольної на той момент ІДІЛ території Сирії загинули дві людини, серед них чотирирічна дитина.