Хілларі Клінтон вшанувала пам'ять Прінса, закінчивши свій виступ під його пісню

Про це пише Эхо Москвы з посиланням на The Hill.

За словами Клінтон, дізнавшись про смерть артиста, вона була «приголомшена».

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Прінс «був особистістю великого масштабу. Він був не тільки автором текстів, композитором і музикантом, він був великим артистом. Мені просто дуже сумно», — сказала політик.

Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.