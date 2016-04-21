Другий після Майкла: На 58 році життя помер американський співак Прінс

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням Associated Press.

Точна причина смерті поки не встановлена. Поліція проводить розслідування інциденту.

Так уточнює TMZ, 15 квітня співакові знадобилася термінова медична допомога, коли він летів на літаку. Пілотові довелося здійснити аварійну посадку. Представники Прінса тоді відзначили, що він бореться з грипом. До цього співак скасував два концерти через стан здоров'я.

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У 2005 році ім'я Прінса було занесено в Зал слави рок-н-ролу. Його найбільш прославленим диском вважається Purple Rain (1984 рік), він регулярно входить в списки кращих альбомів епохи рок-н-ролу. Співак є лауреатом премій «Греммі», «Оскар» і «Золотий глобус».

Прінс записував композиції в жанрах ритм-енд-блюзу, фанку, року. Перший диск артиста вийшов у 1978 році. За роки кар'єри він випустив понад 20 альбомів.

Американські таблоїди неодноразово писали, що протягом більшої частини 80-х Майкл Джексон, який помер у 2009 році, і Принс по черзі правили на музичній арені.