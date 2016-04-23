У Каспійському морі загорівся російський танкер
11:28, 23 квітня 2016Світ
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Російський танкер загорівся в територіальних водах Туркменістану в Каспійському морі приблизно в 800 км від Астрахані.
REUTERS
Про це розповіли в Південному регіональному центрі МНС РФ, повідомляє ТАСС.
"Повідомлення про займання надійшло приблизно о 9.40. Судно під російським прапором було порожнє... 18 осіб екіпажу, що знаходяться на борту, були евакуйовані судном, що проходило повз", - сказав співрозмовник агентства.
Зазначається, що старший механік танкера загинув в результаті пожежі.
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Він додав, що літак-амфібія БЕ-200, який базується в Ростові-на-Дону, приведений в готовність вилетіти на місце події.
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