Моряка із США врятували після 66 днів у морі - BBC

15:53, 03 квітня 2015
Світ
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Джордан вижив в Атлантиці, харчуючись сирою рибою і дощовою водою.

Луїс Джордан / Facebook

Американського моряка, котрий провів два місяці у відкритому морі, в четвер підібрав німецький танкер за 200 миль від узбережжя Північної Кароліни, повідомляє BBC Україна.

35-футовий вітрильник Луїса Джордана перекинувся, і весь цей час він перебував на остові судна, звідки його і підняли у безпечне місце.

Родина повідомила про зникнення 37-річного Джордана наприкінці січня. Під час першої розмови після того, як його знайшли, батько моряка сказав йому: "Я думав, що втратив тебе".

В оприлюдненому аудіозаписі телефонного дзвінка Джордан вибачається, що не зміг доплисти додому. Розмовляючи із батьком по телефону з німецького танкера, він каже: "Тепер зі мною все гаразд".

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Представник берегової охорони в Маямі сказав телекомпанії з Північної Кароліни WITN, що Джордан вижив в Атлантиці, харчуючись сирою рибою і дощовою водою.

Вертоліт Служби берегової охорони США доставив Джордана з німецького судна до лікарні міста Норфолк в штаті Вірджинія.

У береговій охороні США назвали подію з американським моряком нечуваним подвигом витривалості, тоді як батько Джордана розповів СNN, що ніколи не полишав надію, що сина знайдуть живим.

Останній раз його бачили 23 січня, коли він відпливав з Конвея у Південній Кароліні на риболовлю на своїй яхті Angel.

Досі точно невідомо, чому човен перекинувся, проте американські ЗМІ повідомляють, що щогла яхти була зламана навпіл.

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