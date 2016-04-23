В Еквадорі від виснаження помер пес, який врятував з-під завалів 7 осіб

Про це пише в суботу газета El Universo, повідомляє ТАСС.

Чотирирічний золотистий ретривер чотири дні працював у зоні стихійного лиха, визначаючи місце розташування людей, що опинилися під обваленими будівлями. Завдяки собаці рятувальникам вдалося знайти живими під руїнами будинків сімох людей. Однак після повернення до пожежно-рятувального підрозділу в частину в місто Ібарра пес втратив свідомість і, незважаючи на спроби ветлікарів привести його до тями, помер.

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Як розповіли пожежники на своїй сторінці в Facebook, собака померла від зневоднення після безперервної рятувальної операції на спекотному тихоокеанському узбережжі.

Як повідомляв УНІАН, не менш 570 осіб стали жертвами найпотужнішого з 1979 року землетрусу в Еквадорі.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,8 стався в Еквадорі увечері 16 квітня в районі міста Педерналес в північно-західній провінції Манабі. Завдані країні збитки поки оцінюється приблизно в 3 млрд. дол. Згідно з прогнозами влади, відновлення країни займе кілька років.