Пожежу на російському танкері в Каспійському морі ліквідовано (відео)
18:56, 23 квітня 2016Світ
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Пожежу на російському танкері Palflot, що перебуває в Каспійському морі, ліквідовано.
Пожежу на російському танкері ліквідовано / twitter.com/GazetaRu
Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС РФ по Астраханській області, передає ТАСС.
"Вогонь на танкері ліквідовано о 17.05. Зараз вирішується питання про транспортування судна", - уточнили в прес-службі.
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Як повідомлялося, пожежа на російському танкері Palflot в Каспійському морі почалася вранці. За попередніми даними, загинула одна людина, інші члени екіпажу були евакуйовані.
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