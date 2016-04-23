Пожежу на російському танкері в Каспійському морі ліквідовано (відео)

18:56, 23 квітня 2016
Світ
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Пожежу на російському танкері Palflot, що перебуває в Каспійському морі, ліквідовано.

танкер, пожар / twitter.com/GazetaRu

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС РФ по Астраханській області, передає ТАСС.

"Вогонь на танкері ліквідовано о 17.05. Зараз вирішується питання про транспортування судна", - уточнили в прес-службі.

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Як повідомлялося, пожежа на російському танкері Palflot в Каспійському морі почалася вранці. За попередніми даними, загинула одна людина, інші члени екіпажу були евакуйовані.

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