Пожежу на російському танкері в Каспійському морі ліквідовано (відео)

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС РФ по Астраханській області, передає ТАСС.

"Вогонь на танкері ліквідовано о 17.05. Зараз вирішується питання про транспортування судна", - уточнили в прес-службі.

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Як повідомлялося, пожежа на російському танкері Palflot в Каспійському морі почалася вранці. За попередніми даними, загинула одна людина, інші члени екіпажу були евакуйовані.